برنلي يحسم صراع الوسط

حسم برنلي معركة النصف الثاني من جدول الترتيب خارج أرضه مع ساوثمبتون بفوزه 2-1 اليوم السبت في المرحلة 26 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل لبرنلي آشلي وستوود وفيدرا في الدقيقتين 2 و60 وسجل لساوثمبتون داني اينغز في الدقيقة 18.

ورغم استحواذ صاحب الأرض الكبير بنسبة بلغت 70% أحيانا إلا أن برنلي كان الأكثر فعالية والأخطر بنسبة كبيرة استحق عبرها هدفيه.

بات رصيد برنلي 34 نقطة بعدما حقق فوزه العاشر فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 31 نقطة من تسعة انتصارات وأربعة تعادلات.

ورغم عدم وجود الفريقين في دائرة الهبوط إلا انهما ليسا بمنأى حسابي عنها إن لم يحققا الانتصارات في قادم الجولات.