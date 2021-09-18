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الدوري الإنكليزي الممتاز

برينتفورد يُسقط وولفرهامبتون بثنائية

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حقق برينتفورد فوزه الأول خارج أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عندما هزم مضيفه وولفرهامبتون واندرارز 2-0 اليوم السبت وخرج بشباك نظيفة رغم أنه لعب بـ10 لاعبين خلال النصف الأخير من الشوط الثاني.

Reuters

وأحرز إيفان توني هدفاً وأسهم في صنع الثاني خلال الشوط الأول كما ألغى الحكم هدفين أخرين له.  

واضطر الضيوف للدفاع بقوة خلال آخر نصف ساعة بعد طرد لاعبهم شاندون بابتيست بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.  

وأحرز توني هدف السبق للضيوف من نقطة الجزاء بعد تعرضه لمخالفة من جانب الجناح المنافس مارسيل وبعد ذلك هيأ توني الهدف الثاني لزميله الفرنسي برايان مبومو ليحرز الأخير هدفه الأول في الدوري الممتاز.  

وخرج بابتيست من المباراة بعد ارتكاب المخالفة الثانية ليضع فريقه في موقف صعب لكنه اضطر للدفاع حتى نهاية المباراة ليتقدم إلى المركز التاسع بين فرق البطولة بثماني نقاط في حين تراجع ولفرهامبتون إلى المركز 14 بعد توقف رصيده عند ثلاث نقاط.  

الدوري الإنكليزي الممتاز وولفرهامبتون برينتفورد
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