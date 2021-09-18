وأحرز إيفان توني هدفاً وأسهم في صنع الثاني خلال الشوط الأول كما ألغى الحكم هدفين أخرين له.

واضطر الضيوف للدفاع بقوة خلال آخر نصف ساعة بعد طرد لاعبهم شاندون بابتيست بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأحرز توني هدف السبق للضيوف من نقطة الجزاء بعد تعرضه لمخالفة من جانب الجناح المنافس مارسيل وبعد ذلك هيأ توني الهدف الثاني لزميله الفرنسي برايان مبومو ليحرز الأخير هدفه الأول في الدوري الممتاز.

وخرج بابتيست من المباراة بعد ارتكاب المخالفة الثانية ليضع فريقه في موقف صعب لكنه اضطر للدفاع حتى نهاية المباراة ليتقدم إلى المركز التاسع بين فرق البطولة بثماني نقاط في حين تراجع ولفرهامبتون إلى المركز 14 بعد توقف رصيده عند ثلاث نقاط.