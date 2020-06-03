برباتوف واثق من قدرة يونايتد على التأهل للأبطال

وكان يونايتد يحتل المركز الخامس قبل توقف المسابقة في آذار/مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا لكنه بدا في حالة جيدة قبل التوقف ويتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال برباتوف "هذه فرصة كبيرة ليونايتد ويدركون ذلك. أتمنى أن يكون الفريق جاهزاً بشكل جيد لهذا التحدي لأن فارق الثلاث نقاط ليس كبيراً".

ويعتقد برباتوف أن استعادة بول بوغبا لجاهزيته ستمنح يونايتد دفعة معنوية إضافية.

وغاب لاعب الوسط الفرنسي عن معظم الموسم الحالي بسبب إصابات في قدمه لكن فترة التوقف الطويلة سمحت له بالتعافي ما يمنح فريق المدرب أولي غونار سولشار دفعة كبيرة.

وأضاف برباتوف "هذه أنباء جيدة للفريق. لكن الشيء الخطير أنه لم يشارك في أي مباراة منذ فترة طويلة. العودة من إصابة طويلة ربما تؤثر على مشاركته أساسياً. سيكون من المثير أن يضعه سولشار في التشكيلة مباشرة".

وتابع "ستكون المرة الأولى التي نرى فيها (برونو) فرنانديز وبوجبا يلعبان معاً وسيكون من المثير معرفة مدى انسجامهما. يمكن أن يشكلا ثنائياً رائعاً".

وقال برباتوف إنه يجب على الجماهير عدم توقع مباريات ذات إيقاع سريع كالمعتاد عند استئناف الدوري في ملاعب خالية.

وأضاف المهاجم البلغاري "أشعر بالفضول لرؤية تطور اللاعبين بدنياً وذهنياً ومدى استعدادهم لاستئناف البطولة. سيكون مثيراً معرفة الوقت الذي تحتاجه المباريات لبلوغ المستوى المماثل الذي كانت عليه من الجودة والسرعة والقوة قبل التوقف. سيكون الوضع أشبه بمشاهدة مباراة ودية أو حصة تدريبية على غرار ما تشعر به عند مشاهدة مباريات الدوري الألماني حالياً".

ومن المقرر أن يعود الدوري الإنكليزي في 17 حزيران/يونيو الحالي.