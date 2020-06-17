برباتوف: سولشار يحتاج المربع الذهبي لتعزيز موقعه في يونايتد

وكان يونايتد يحتل المركز الخامس عند توقف الدوري الممتاز بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس/آذار، ولم يكن قد خسر في آخر خمس مباريات ويبتعد بثلاث نقاط فقط عن تشيلسي رابع الترتيب.

ويثق برباتوف، الذي توج بلقب الدوري الإنكليزي مرتين مع يونايتد، أن سولشار يحظى بدعم إدارة النادي لبناء تشكيلة جديدة لكنه يحتاج إلى تحقيق نتائج جيدة لإيقاف التكهنات بخصوص مستقبله.

وقال برباتوف "سيكون من الرائع بالنسبة ليونايتد إنهاء الموسم في المربع الذهبي".

وأضاف "هذا سيمنح ثقة للمدرب. كلنا نعرف أنه يتعرض لانتقادات ويصبح تحت الضغط وهناك الكثير من التكهنات حول منصبه لكن (المربع الذهبي) سيعزز موقفه في المنصب".

وتابع "لا يجب النظر إليه كشخصية انتقالية مرة أخرى. هذا يفتقر للاحترام وهذا يظهر له جانب عدم الاحترام للعمل الذي يؤديه".

وفي ظل إمكانية تنفيذ مانشستر سيتي لعقوبة الاستبعاد من اللعب في أوروبا لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي فإن صاحب المركز الخامس من المرجح أن يضمن التأهل لدوري الأبطال.

وسيبدأ يونايتد مسيرته بعد استئناف الدوري أمام توتنهام هوتسبير يوم الجمعة المقبل.