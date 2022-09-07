برايتون يمنح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع غراهام بوتر من قبل beIN SPORTS September 7, 2022 14:46 أفاد مراسل قنواتنا في إنكلترا أنّ برايتون منح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع مدرب الفريق غراهام بوتر كأحد أبرز المرشّحين لخلافة الألماني توماس توخيل. Reuters الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي برايتون غراهام بوتر السابق تين هاخ يتحدث عن استثمار الأوق اقرأ التالي - آخر الأحداث September 7, 2022 14:46 برايتون يمنح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع "بوتر" September 5, 2022 11:39 تين هاخ يتحدث عن استثمار الأوقات الجيدة September 4, 2022 19:17 مانشستر يونايتد يواصل التألق ويسقط أرسنال المتصدر September 4, 2022 16:57 برايتون يحقق فوزاً مستحقاً على ليستر سيتي September 4, 2022 15:42 رابطة الدوري الإنكليزي تراجع عمل تقنية الفار September 4, 2022 10:58 مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال قمة كاملة الدسم September 3, 2022 20:28 أستون فيلا يفرض التعادل على مانشستر سيتي September 3, 2022 19:00 تشيلسي يحقق فوزاً ثميناً على ضيفه وست هام September 3, 2022 18:46 توتنهام يقتنص فوزاً صعباً من فولهام العنيد September 3, 2022 15:25 لا غالب ولا مغلوب في ديربي الميرسيسايد