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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإنكليزي الممتاز

برايتون يمنح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع غراهام بوتر

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أفاد مراسل قنواتنا في إنكلترا أنّ برايتون منح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع مدرب الفريق غراهام بوتر كأحد أبرز المرشّحين لخلافة الألماني توماس توخيل.

Reuters
الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي برايتون غراهام بوتر
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