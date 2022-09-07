برايتون يمنح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع غراهام بوتر

من قبل beIN SPORTS September 7, 2022 14:46 أفاد مراسل قنواتنا في إنكلترا أنّ برايتون منح تشلسي الضوء الأخضر للتفاوض مع مدرب الفريق غراهام بوتر كأحد أبرز المرشّحين لخلافة الألماني توماس توخيل.