برايتون يفشل في الصعود إلى المركز الخامس مؤقتاً

وبقي برايتون سابعاً برصيد 15 نقطة في حين ترك نوتنغهام الذي عاد الى الدرجة الممتازة للمرة الاولى منذ عام 1999، المركز الأخير ليحتل المركز التاسع عشر مع 6 نقاط.

سيطر برايتون على مجريات اللعب تماماً وسنحت له العديد من الفرص لكن مهاجميه تناوبوا على اهدارها الواحدة تلو الاخرى.

وفي مباراة ثانية، قلب كريستال بالاس الطاولة على ضيفه ولفرهامبتون بفوزه عليه 2-1.

تقدم الضيوف بهدف سجله جناحه الإسباني آداما تراوري (31)، ورد بالاس بهدفين سجلهما ايبيريشي ايزه (47) والجناح الإيفواري الدولي ويلفريد زاها (70).

وتستكمل المرحلة الأربعاء وأبرز مبارياتها تلك التي تجمع مانشستر يونايتد مع توتنهام، وليفربول مع وست هام، في حين تأجلت مباراة القمة بين أرسنال المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي، لكون الاول سيخوض مباراة مؤجلة مع ايندهوفن الهولندي الخميس ضمن الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لم تقم في تاريخها بسبب وفاة ملكة إنكلترا الشهر الماضي.

