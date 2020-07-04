برايتون يعقد بقاء نوريتش في الدوري الممتاز

وسجّل البلجيكي لياندرو تروسار (25) هدف برايتون.



وخسر نوريتش مبارياته الأربع التي خاضها في الدوري منذ استئناف منافساته الشهر الماضي بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتلقى تسعة أهداف دون أن يتمكن لاعبوه من هز الشباك.



ومع تبقي خمس مباريات له هذا الموسم، تجمّد رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق سبع نقاط عن واتفورد (صاحب المركز السابع عشر، أول المراكز الضامنة للبقاء)، والذي يحلّ في وقت لاحق اليوم ضيفاً على تشيلسي.



في المقابل، رفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر ليبتعد بفارق تسع نقاط موقتا عن أستون فيلا الثامن عشر، أول المراكز المؤدية إلى توديع الدرجة الممتازة.



وفي مباراة اليوم، أهدر الضيوف فرصة مبكرة، إذ سدد الكوبي أونيل هيرنانديز في جسم الحارس الأسترالي ماثيو راين (13).

ومنح تروسار فريقه هدف الفوز في الدقيقة 25 بعدما عكس بيمناه من مسافة قريبة تمريرة الأسترالي آرون مووي العرضية إثر انطلاقة سريعة.

ولم يستفد الألماني دانيال فارك مدرب نوريتش من التبديلات التي أجراها في الدقائق العشرين الأخيرة، لاسيما إدخال هداف الفريق الفنلندي تيمو بوكي (11 هدفاً).



وأنقذ القائم الأيمن مرمى برايتون من هدف بتصديه لضربة رأسية للإيرلندي آدم إيدا (90+4).