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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

برايتون يعزز حظوظه في البقاء بفوز ثمين من أرض ساوثهامبتون

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عزّز برايتون هوف ألبيون حظوظه في البقاء ضمن الدوري الممتاز عقب فوزه الثمين على ساوثهامبتون.

AFP

اقتنص برايتون ثلاث نقاط في غاية الأهمية من أرض مضيفه ساوثهامبتون عقب الفوز عليه 2-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ومنح دونك التقدم للضيوف (16) قبل أن يعدل أدامز خلال أقل من 10 دقائق (27)، لكن البلجيكي تروسارد أعاد برايتون للمقدمة في الشوط الثاني (56).

وهذا الفوز الأول لبرايتون بعد ثلاث هزائم توالياً في المسابقة فيما تلقى ساوثهامبتون هزيمته الثانية توالياً بعد انتصاره الثمين على شيفيلد في السادس من أذار/مارس الحالي.

ورفع برايتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتاً بفارق أربع نقاط عن الخاسر الذي يقبع في المركز الرابع عشر مؤقتاً أيضاً.

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