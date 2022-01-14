برايتون يخطف نقطة التعادل من كريستال بالاس

وواصل برايتون سلسلة نتائجه الإيجابية بتعادله 1-1 أمام ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأهدر الألماني غروب فرصة افتتاح التسجيل لصاحب الأرض بإضاعته ركلة جزاء (38) ليستغل ذلك كريستال بالاس ويتقدم بالنتيجة بفضل هدف غالغهر (69).

وانتظر برايتون حتى الدقيقة السابعة والثمانين ليدرك التعادل مستفيداً من هدف عكسي سجله الدنماركي أندرسن.

وتجنب برايتون الهزيمة للمباراة الرابعة توالياً في الدوري ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً، فيما صار رصيد كريستال بالاس 24 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً.