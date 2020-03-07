برايتون يجبر ولفرهامبتون على اقتسام النقاط

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس في حين بات رصيد برايتون إلى 29 نقطة في المرتبة الخامسة عشرة.

وقاد بيلي شارب شيفيلد يونايتد لتحقيق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات على ضيفه نوريتش سيتي 1-صفر .

وتعادل توتنهام هوتسبير مع مضيفه بيرنلي 1-1.

افتتح النيوزيلندي كريس وود التسجيل لأصحاب الأرض (13) ثم أدرك ديلي ألي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وعاد نيوكاسل الثالث عشر بالفوز من أرض ساوثهامبتون الرابع عشر والمنقوص عددياً لطرد المالي موسى دجينيبو (26)، بهدف الفرنسي ألان سان ماكسيمان (79).

يذكر أن الاسكتلندي مات ريتشي أضاع ركلة جزاء لنيوكاسل في الدقيقة 45.

واحتفل المدرب المخضرم روي هودجسون بعقده الجديد مع كريستال بالاس وقاده إلى الفوز على واتفورد 1-صفر بهدف الغاني جوردان أيوو (28).





