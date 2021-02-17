بايل اقترب من نهاية مسيرته (وكيل)

وكان الجناح السريع قد عاد إلى توتنهام على سبيل الاعارة من ريال مدريد الإسباني في أيلول/سبتمبر الماضي.

لكن اللاعب الأعسر البالغ 31 عاماً بالكاد يشارك في تشكيلة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشكّك مورينيو الأسبوع الماضي بتعليق لبايل على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر فيه أنه بصحة جيدة، برغم عدم توافره لخوض مباراة في مسابقة الكأس خسرها فريقه ضد ايفرتون.

وعن سبب عدم مشاركة بايل كثيرا بعد عودته الى توتنهام، قال بارنيت في مؤتمر أعمال حول صناعة كرة القدم "اقترب من نهاية مسيرته. حقاً، يجب أن تسألوا مورينيو عن ذلك".

ودافع بارنيت عن مشوار لاعبه الاحترافي المتوج مرتين بلقب الدوري الاسباني واربع مرات في دوري أبطال أوروبا "عندما يقولون +ماذا حصل له؟-- لقد أحرز ألقاباً في الخارج أكثر من اي لاعب بريطاني في التاريخ".

تابع "لقد حقق مكاسب مادية وفيرة ويملك ما يكفي من المال لبقية حياته. طريقة عيشه جيدة، وهذا ما حصل له".

وانضم بايل الى توتنهام بعمر السابعة عشرة قادما من ساوثمبتون في 2007، قبل ان ينتقل بصفقة ضخمة إلى سانتياغو برنابيو بعدها بست سنوات.