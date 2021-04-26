بايلي يجدد عقده مع يونايتد حتى العام 2024

وعانى بايلي (27 عامًا) من الإصابات المتكررة منذ وصوله من فياريال الإسباني في العام 2016، حيث بات هاري ماغواير والسويدي فيكتور لينديلوف الثنائي المعتمد في قلب الدفاع من قبل المدرب النرويجي أولي غونار سولشار.

ولكن بايلي قدم مستويات مميزة في المباريات التي شارك فيها مع يونايتد هذا الموسم، حيث بات في رصيده 100 مشاركة بالقميص الأحمر.

وقال الإيفواري في حديث مع موقع النادي "أنا سعيدٌ جدًا. لم أفكر بهذا القرار كثيرًا. أحب هذا النادي وأحب اللعب لصالح مانشستر يونايتد. أنا سعيدٌ أسوة بعائلتي".

وتابع "تجاوزت مرحلة إصابتي وأنا جاهزٌ بدنيًا وأشعر أنني بحال جيدة...العقد الجديد هو بمثابة تحدٍ جديد وأنا مستعد لذلك."

فيما أكد سولشار "لقد أصبح إريك صلبًا أكثر منذ أن أصبحت مدربًا وسيواصل لعب دور مهم في الفريق. لديه سرعة رائعة وتوقيت مميز للقيام بالتدخلات ويتمتع بعدوانية وهو أمر تحتاجه كلاعب قلب دفاع".