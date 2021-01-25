انخفاض عدد الاصابات بفيروس "كوفيد-19" بنسبة 50 %

وكشفت الرابطة عن ثماني حالات إيجابية من أصل الاختبارات الـ2518 التي أجرتها خلال جولتين الأسبوع المنصرم، أي أقل بالنصف من عدد الحالات الإيجابية الـ16 التي كشفتها الاختبارات قبلها بأسبوع.

وأفادت الرابطة أن جميع الذين جاءت نتائجهم إيجابية موجودون حالياً في الحجر الصحي لمدة 10 أيام وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وتشكل هذه الأرقام خبراً جيداً لمسؤولي الدوري الممتاز الذين فرضوا بروتوكولات صحية صارمة ضمن مسعاهم لتجنب تعليق المنافسات.

وسمح لرياضات النخبة بمواصلة نشاطها على الرغم من القيود المفروضة في بريطانيا، لكن مخالفة عدد من نجوم الدوري الممتاز للوائح أدت الى دعوات من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وفي منتصف الشهر الحالي، حذر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز الأندية بضرورة أن تكون مثالا يحتذى به في الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، أو المخاطرة بالعقوبات.

وحتى أن الرابطة أرسلت توجيهات جديدة تطلب فيها من اللاعبين تخفيف احتفالاتهم بعد تسجيل الأهداف، مثل العناق، وتجنب ايضاً المصافحة وتبادل القمصان.