انتقاد جديد من كلوب حول كثافة المباريات في إنكلترا

وعلى غرار مدربين آخرين في الـ"برميرليغ"، عبر كلوب عن قلقه من متطلبات خوض المباريات الكثيرة إرضاء لنقل المباريات تلفزيونياً في فترة الأعياد.

ولا يملك كلوب سوى 12 لاعباً لائقاً من تشكيلته، بعد سلسلة من الاصابات التي ضربت الفريق "الأحمر" في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضيف أخيراً لاعب الوسط الغيني نابي كيتا إلى المصابين الكاميروني جويل ماتيب، اليكس اوكسلايد تشامبرلاين والبرازيلي فابينيو.

ورأى مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق أن المدربين يجب أن يشاركوا في نقاشات مع منظمي البطولات وشركات التلفزة للتوصل ألى حل مناسب لجميع الأطراف.

قال لمراسلين صحافيين الجمعة "قلت ما يحب قوله شخصياً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي مقابلات (وجهت رسائل) للاتحاد الدولي (فيفا) لأنني لا أعرف أحداً هناك، ولا أعتقد أن البرميرليغ أو الاتحاد الإنكليزي أو رابطة كرة القدم تشكك في رأيي".

تابع "لا أقوم ذلك بسببي أنا فقط بل لأنني أعتقد بأن أحدهم يجب أن يدافع عن اللاعبين".

وفاز ليفربول على ليستر سيتي 4-0 في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ثم على ولفرهامبتون بعدها بثلاثة أيام 1-صفر، وشيفيلد يونايتد 2-0 الخميس، وهو يستعد لمواجهة ايفرتون الأحد في مسابقة الكأس.

