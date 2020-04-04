انتقادات واسعة لإجراءات ليفربول بحق موظفيه

وقال المدافع جيمي كاراغر احد المعلقين على شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "اظهر يورغن كلوب (مدرب ليفربول) تعاطفا تجاه الجميع في بداية الوباء، ويشارك نجوم الفريق في المحادثات حول تخفيض رواتب لاعبي الدوري الانكليزي الممتاز. وفجأة كل النوايا الطيبة تلاشت. انه الحضيض يا ليفربول".

وكان رد مهاجم الفريق السابق ستان كوليمور اعنف بقوله "لا اعرف اي من انصار ليفربول لا يشعر بالاشمئزاز من النادي لوضعه بعضا من العاملين فيه في البطالة الجزئية".

وفيما لن يُستأنف الدوري في أيار/مايو المقبل، ستستشير الأندية لاعبيها بشأن تخفيض رواتب قد يصل إلى نسبة 30%، بحسب ما أشارت رابطة الدوري الجمعة.

وفي إطار قانون البطالة الجزئية يحصل الموظفون على ٨٠٪ من رواتبهم من الدولة و٢٠٪ من النادي على ألا يكون المدخول يفوق ٣ آلاف دولار شهريا.

ويجري ليفربول مفاوضات معقدة مع لاعبيه لتخفيض أجورهم.