انتصار ثمين لبرايتون على بورنموث

سجل للفائز الإيرلندي إيفان فيرغوسون (28) والباراغوياني جوليو أنسيكو (90+1)، ورفع برايتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس مقابل 27 لبورنموث الثامن عشر.

بدوره انتزع أستون فيلا الذي انتزع فوزاً غالياً من مضيفه ليستر سيتي بهدفين لأولي واتكينز (24) والبوركينابي برتران تراوريه (87) مقابل هدف لهارفي بارنز (35) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة.

وأكمل ليستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه كيرنان ديوسبوري في الدقيقة 70 لتلقيه الانذار الثاني.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة أيضاً، فاز ليدز يونايتد على نوتنغهام فريست 2-1.

وكان نوتنغهام فوريست البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة 12، ورد ليدز بهدفين لجاك هاريسون (20) والكولومبي لويس سينيستيرا (45).

وصعد ليدز يونايتد إلى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة مقابل 27 لنوتنغهام فوريست السابع عشر.



