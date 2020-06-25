"اليافع" نجاكيا يرفض تجديد عقده مع وست هام

وسيرحل عن النادي اللندني أيضاً المدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا (35 عاماً) ولاعب الوسط الكولومبي كارلوس سانشيز (34 عاماً) مع انتهاء عقديهما في 30 يونيو /حزيران الجاري.



وقال وست هام في بيان "عرضنا على جيريمي عقداً يتضمن شروطاً أفضل مما كان يتحصل عليه كمكافأة له على انطلاقته في صفوف الفريق الأول هذا العام إضافة إلى تحسينات في بعض الجوانب التعاقدية تتصل بتقدمه ونجاحه مستقبلاً."

وأضاف البيان "لكن اللاعب وممثليه رفضوا قبول أي من هذه العروض كما رفضوا تمديد التعاقد لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم الحالي."