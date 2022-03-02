الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشيلسي

قال فايس (86 عامًا)، مؤسس شركة تصنيع الأجهزة الطبية "سينتيز"، لصحيفة بليك السويسرية إنه تم التواصل معه وثلاثة أشخاص آخرين الثلاثاء.

وأعلن أبراموفيتش (55 عامًا) السبت أنه سلّم "إدارة ورعاية" النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

لم يَرد اسمه على قائمة العقوبات البريطانية المتزايدة التي تستهدف المصارف والشركات الروسية وكبار رجال الأعمال الموالين للكرملين.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرّض لضغوط لعدم شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه من بوتين.

قال فايس إن "أبراموفيتش هو من أقرب مستشاري بوتين وأصدقائه. مثل كل الأوليغارشيين، إنه خائف. يحاول أبراموفيتش حاليًا بيع جميع بيوته في إنكلترا. كما يريد التخلص من تشيلسي بأسرع وقت. إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، تلقيت عرضًا الثلاثاء لشراء تشيلسي من أبراموفيتش".

وتابع الملياردير "عليّ أن أنتظر أربعة أو خمسة أيام. أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي. تشيلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني. لكن تشيلسي لا يملك المال. هذا يعني أن أولئك الذين يشترون تشيلسي يجب أن يعوّضوا لأبراموفيتش".

وأردف "نحن لا نعرف بعد السعر المحدّد للبيع. يمكنني أن أتخيل جيدًا نفسي منضمًا إلى تشيلسي مع شركاء. أولا يجب أن أنظر بعناية إلى الظروف. لكن ما يمكنني أن أخبركم به الآن أنني بالتأكيد لن أفعل مثل هذا الشيء بمفردي. إذا اشتريت نادي تشيلسي، فسيكون مع ائتلاف مؤلف من ستة أو سبعة مستثمرين".

سُئل جونسون في العاصمة البولندية وارسو الثلاثاء عن سبب عدم معاقبة أبراموفيتش شخصيًا من قبل الحكومة البريطانية، كما طالب العديد من المشرعين البريطانيين.

لم يُشِر جونسون إلى الروسي مباشرة في إجابته، لكنه قال إن بريطانيا سوف "تشدد الخناق الاقتصادي" بشكل أكبر على النظام الروسي.