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الدوري الإنكليزي الممتاز

المصري محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز

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تم اختيار المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والبلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة ضمن 8 مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

REUTERS

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفاً كما صنع 13 هدفا. وسجل دي بروين 15 هدفاً كما صنع الدولي البلجيكي سبعة أهداف.  

وسبق لصلاح ودي بروين الفوز بالجائزة من قبل في موسمي 2017-2018 و2019-2020 على الترتيب.  

وتشمل قائمة المرشحين كل من ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، والبرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، وجارود بوين، لاعب وست هام يونايتد، وبوكايو ساكا، لاعب أرسنال، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام، وجيمس وارد-براوس لاعب ساوثاهمبتون.   

وفاز المدافع البرتغالي روبن دياز، لاعب مانشستر ستي، بالجائزة الموسم الماضي.  
 

الدوري الإنكليزي الممتاز محمد صلاح كيفين دي بروين
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