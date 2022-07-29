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المدافع لابورت يغيب عن بداية موسم سيتي لإصابته

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يغيب المدافع الدولي الإسباني أيمريك لابورت عن بداية موسم مانشستر سيتي بطل إنكلترا في كرة القدم، بسبب خضوعه لجراحة في ركبته.

Reuters


وكشف مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا الجمعة أنّ لابورت احتاج لجراحة، بعد معاناته من إصابة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي.

أنهى ابن الثامنة والعشرين الموسم الماضي متألماً من إصابته، ورغم ذلك ساهم في إحراز سيتي لقبه الرابع في خمس سنوات ضمن البرميرليغ، بعد صراع محتدم مع ليفربول.

قال غوارديولا لمراسلين عن قلب دفاعه: "لابورت مصاب. خضع لجراحة في ركبته بعد الموسم الماضي عندما خاض آخر مباراتين أو ثلاث وهو يعاني إصابة كبيرة. لقد قام بمجهود خارق".

تابع "حتى الآن، كان يقوم بعمل جيد، لكن عليك أن تكون حذراً بالنسبة للركبة.أاعتقد أنه سيغيب في أغسطس وربما يبدأ موسمه معنا في سبتمبر".

مانشستر سيتي لابورت
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