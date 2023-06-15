الكشف عن روزنامة الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2023-2024

ويفتتح حامل لقب المسابقة المحلية، مانشستر سيتي، موسمه بزيارة بيرنلي يوم 11 آب/أغسطس المقبل.
في المقابل سيواجه آرسنال الوصيف في المرحلة الافتتاحية نوتينغهام فورست على ملعب "الإمارات" في 12 آب/أغسطس.
كما تشهد المرحلة الأولى قمّة مرتقبة بين تشلسي وليفربول في 13 آب/أغسطس.
أما المواجهة المنتظرة بين حامل اللقب "سيتي" ووصيفه "آرسنال" فستكون يوم 7 أكتوبر 2023.
وفيما يلي أبرز المواعيد :
2 سبتمبر: آرسنال / مانشستر يونايتد
23 سبتمبر: آرسنال / توتنهام
30 سبتمبر: توتنهام / ليفربول
7 أكتوبر: آرسنال / مانشستر سيتي
21 أكتوبر: تشلسي / آرسنال وليفربول / إيفرتون
28 أكتوبر: مانشستر يونايتد / مانشستر سيتي
4 نوفمبر: نيوكاسل / آرسنال وتوتنهام / تشلسي
11 نوفمبر: تشلسي / مانشستر سيتي
25 نوفمبر: مانشستر سيتي / ليفربول ونيوكاسل / تشلسي
2 ديسمبر: مانشستر سيتي / توتنهام
6 ديسمبر: مانشستر يونايتد / تشلسي
16 ديسمبر: ليفربول / مانشستر يونايتد
23 ديسمبر: ليفربول / آرسنال
30 ديسمبر: ليفربول / نيوكاسل