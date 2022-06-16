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الدوري الإنكليزي الممتاز

الكشف عن رزنامة الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز

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تم الكشف اليوم الخميس عن رزنامة الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023 والذي سينطلق في الخامس من أغسطس/آب بمباراة دربي لندن بين كريستال بالاس وآرسنال.

Reuters

وسيفتتح حامل اللقب مانشستر سيتي الموسم بمواجهة وست هام يونايتد في لندن يوم الأحد في السابع من أغسطس/آب القادم، في حين سيحل الوصيف ليفربول ضيفاً على فولهام السبت في السادس من أغسطس/آب.

ويخوض مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي اريك تن هاغ باكورة مبارياته الرسمية عندما يستضيف فريقه برايتون على ملعب "اولد ترافورد" يوم الأحد في السابع من أغسطس/آب.

من جهته، يخوض نوتنغهام فوريست أولى مبارياته في دوري النخبة منذ عام 1999، بحلوله ضيفا على نيوكاسل يوم السبت في السادس من أغسطس/آب.

وينطلق الدوري في الخامس من أغسطس/آب وينتهي في 28 مايو/أيار 2023.

برنامج المرحلة الأولى:

- الجمعة 5 أغسطس/آب:

كريستال بالاس - أرسنال
                  
- السبت 6 أغسطس/آب:

بورنموث - أستون فيلا
ايفرتون - تشيلسي
فولهام - ليفربول
ليدز يونايتد - وولفرهامبتون
ليستر سيتي- برنتفورد
توتنهام - ساوثهامبتون
                  
- الأحد 7 أغسطس/آب:

مانشستر يونايتد - برايتون
وست هام - مانشستر سيتي

 

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