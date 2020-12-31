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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

الكاميروني جويل ماتيب يغيب 3 أسابيع عن ليفربول

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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي بأن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع لإصابة في عضلات المحالب.

Reuters

وتعرض ماتيب لإصابة خلال تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون 1-1 الأحد ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز وغاب عن المباراة ضد نيوكاسل (صفر-صفر) الأربعاء.

وقال كلوب "هذا النوع من الإصابات يعني غياب اللاعب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع".

وسيجد ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أصلي في ظل إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك (الرباط الصليبي في الركبة اليمنى) وجو غوميز (أربطة الركبة اليسرى)، علما بأن كلوب غالبا ما يعتمد على البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز إلى جانب أحد المدافعين الشبان في الفريق أمثال ناثانيل فيليبس الذي شارك أساسيا ضد نيوكاسل أو ريس وليامس.

الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب جويل ماتيب
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