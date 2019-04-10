الفيفا ينظر الخميس باستئناف تشيلسي والرد قبل الانتقالات الصيفية

وفرض الفيفا في 22 شباط/فبراير الماضي، عقوبة بحق تشيلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد على مدى فترتي انتقالات (أي الانتقالات الصيفية لعام 2019، والشتوية في كانون الثاني/يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر.

وأفاد النادي اللندني في الخامس من آذار/مارس عن تقدمه بطلب استئناف العقوبة التي تشمل أيضا غرامة مالية قيمتها 600 ألف فرنك سويسري (نحو 530 ألف يورو)، وهو ما ستنظر به الخميس لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي، ومقره في مدينة زوريخ السويسرية.

وأفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس أن القرار بشأن الاستئناف غير متوقع قبل أسابيع. وأوضح أن الهدف هو إصداره "قبل فترة الانتقالات الصيفية" المقبلة، بشكل يمنح تشيلسي فرصة رفع القضية الى محكمة التحكيم الرياضي، في حال تم رد الاستئناف من قبل الاتحاد.

ويترقب تشيلسي قرار الاستئناف لاسيما في ظل التقارير المتواصلة عن احتمال انتقال نجمه البلجيكي إدين هازار الى ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي، ما سيضطره الى تعويضه.