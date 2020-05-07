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الدوري الإنكليزي الممتاز

"الفيفا" يحقق في صفقة انتقال برونو فرنانديز إلى الـ"يونايتد"

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يحقق في صفقة انتقال برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي بعدما تقدم فريقه السابق سامبدوريا الإيطالي بشكوى.

REUTERS

وانضم لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاماً إلى يونايتد في كانون الثاني/يناير مقابل 55 مليون يورو (59.39 مليون دولار) .

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية إن سامبدوريا الإيطالي وضع شرطاً جزائياً بالحصول على عشرة بالمئة من أرباح بيع اللاعب عندما انضم إلى سبورتينغ لشبونة في 2017. 

لكن النادي البرتغالي قال إن الشرط الجزائي أصبح لاغياً بعدما وقع اللاعب على عقد جديد في حزيران/يونيو 2018 بعد فسخ العقد الأصلي. 

وأوضح الفيفا في بيان لوسائل إعلام بريطانية "نؤكد أن سامبدوريا الإيطالي تقدم بشكوى في الثالث من أبريل ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي متعلقة بالالتزامات المالية من جراء انتقال... فرنانديز". 

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