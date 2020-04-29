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الدوري الإنكليزي الممتاز

الفرنسي باب غي إلى واتفورد الإنكليزي

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أعلن نادي واتفورد الانكليزي الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي الشاب باب غي الذي انتهى عقده مع لوهافر (درجة ثانية)، برغم المصاعب المالية للأندية الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

REUTERS

وارتبط غي (21 عاماً)، اللاعب السابق في منتخب فرنسا تحت و18 و19 سنة، مع "هورنتس" لمدة خمسة أعوام بدءاً من مطلع تموز/يوليو المقبل.

ولد اللاعب السنغالي الأصل في المنطقة الباريسية ونشأ مع لوهافر، ليفرض نفسه في تشكيلته الأساسية منذ ربيع 2018 وقد حمل شارة القائد معه في خمس مباريات، آخرها ضد أوكسير في 6 آذار/مارس قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وتوقفت منافسات الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا على الأقل حتى أيلول/سبتمبر بقرار من الحكومة، فيما يحوم الشك حول موعد استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان واتفورد قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتفاق مع لاعبيه على تخفيض مؤقت لرواتبهم، بسبب الضائقة المالية الناجمة عن توقف المباريات إثر تفشي الفيروس.
                  
                   
 

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