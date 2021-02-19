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الـ"يونايتد" سيدخل في مفاوضات بشأن مستقبل كافاني

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أعلن النروجي أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي بأن النادي سيجلس مع مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني للبحث في مستقبله في صفوف الفريق الموسم المقبل.

REUTERS

وكان كافاني انضم إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي بعقد حر لمدة موسم بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع إمكانية التجديد لموسم اضافي.

وأضاف "الحديث دائماً جيد. نتحدث دائماً مع اللاعبين وفي الوقت الحالي نحن سعداء جداً بما قدمه حتى الآن".

وغاب كافاني عن مباراة فريقه ضد ريال سوسييداد الإسباني في ذهاب الدور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس بداعي اصابة طفيفة وانتهت بفوز يونايتد برباعية نظيفة، لكنه يأمل بأن يكون بتصرف المدرب للمباراة ضد نيوكاسل في الدوري الإنكليزي الأحد ضمن منافسات المرحلة 25.
 

إدينسون كافاني الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار
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