الـ"يونايتد" سيدخل في مفاوضات بشأن مستقبل كافاني

وكان كافاني انضم إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الحالي بعقد حر لمدة موسم بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع إمكانية التجديد لموسم اضافي.

وأضاف "الحديث دائماً جيد. نتحدث دائماً مع اللاعبين وفي الوقت الحالي نحن سعداء جداً بما قدمه حتى الآن".

وغاب كافاني عن مباراة فريقه ضد ريال سوسييداد الإسباني في ذهاب الدور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس بداعي اصابة طفيفة وانتهت بفوز يونايتد برباعية نظيفة، لكنه يأمل بأن يكون بتصرف المدرب للمباراة ضد نيوكاسل في الدوري الإنكليزي الأحد ضمن منافسات المرحلة 25.

