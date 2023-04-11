الـ"بريمرليغ" تنظم دورة ودية في الولايات المتحدة

وأوضحت أن أندية أستون فيلا وبرنتفورد وبرايتون وفولهام ستخوض غمار هذه الدورة التي أطلق عليها اسم "السلسلة الصيفية للبريمرليغ" والتي ستقام في الفترة من 22 إلى 30 تموز/يوليو في خمس مدن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ريتشارد ماسترز في بيان "أنديتنا لديها أنصار رائعون في الولايات المتحدة يتابعون الفرق بحماس طوال الموسم".

ويعكس هذا أيضاً التواجد القوي للمستثمرين الأمريكيين في أندية النخبة الإنكليزية.

وتخضع أندية أستون فيلا وتشلسي وفولهام لملكية أميركيين، وكذلك أرسنال وبورنموث وكريستال بالاس وليدز يونايتد وليفربول ووست هام يونايتد ومانشستر يونايتد، على الرغم من أن الشياطين الحمر قد يغيرون قريبا ملاكهم.

وستجمع المباراة الأولى بين تشلسي وبرايتون في فيلادلفيا في 22 تموز/يوليو، قبل أن يلتقي فولهام مع برنتفورد ونيوكاسل مع أستون فيلا على الملعب ذاته في اليوم التالي.

وستُقام ست مباريات أخرى في أتلانتا (جورجيا) وأورلاندو (فلوريدا) وهاريسون (نيو جيرسي) ولاندوفر بالقرب من واشنطن العاصمة.

وكانت الرابطة نظمت سابقا كأس البريمرليغ الآسيوية التي كانت تقام كل عامين وبلغت تسع نسخ في الصين وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايلاند.

