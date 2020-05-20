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الدوري الألماني
الدوري الإنكليزي الممتاز

الصحة العقلية للاعبين في خطر خلال فترة توقف كرة القدم

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قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنكلترا إنه في ظل توقف النشاط بسبب وباء "كوفيد-19" يشعر اللاعبون بالقلق على مسيراتهم وأصاب الاكتئاب بعضهم ويواجهون خطر إيذاء النفس.

Reuters

وتوقفت منافسات كرة القدم الاحترافية منذ مارس/آذار الماضي ولا يوجد موعد واضح لعودة النشاط في إنكلترا وقال مايكل بينيت مدير رعاية اللاعبين في الرابطة لصحيفة تايمز إن هذا قد يؤدي للشعور بالقلق.

وأضاف ”لا يعرف اللاعبون إن كان بإمكانهم العودة وإن كان الموسم سيستكمل أم لا. ليسوا متأكدين من أي شيء“.

وتابع ”توجد مواقف مالية وبعض الأندية تؤجل الرواتب وهذا يؤثر على اللاعبين عاطفيا. ومن الناحية الصحية أيضا. هل إذا عاد الموسم ستكون الأمور على ما يرام؟ ماذا عن العائلة؟ كل هذه الشكوك ستكون مطروحة“.

ويأمل الدوري الإنكليزي الممتاز في استئناف الموسم في يونيو/حزيران المقبل مع إقامة المباريات بدون جماهير بينما ستصوت أندية الدرجة الثانية هذا الأسبوع على كيفية إكمال الموسم.
 

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