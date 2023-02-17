الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني يقدم عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد

من قبل beIN SPORTS February 17, 2023 21:34 قدّم الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي.