الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني يقدم عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS February 17, 2023 21:34 قدّم الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي. reuters الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد السابق قمّة مرتقبة بين نيوكاسل وليفرب اقرأ التالي - آخر الأحداث February 17, 2023 21:34 عرض رسمي للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد February 17, 2023 21:20 قمّة مرتقبة بين نيوكاسل وليفربول February 17, 2023 18:39 الاتحاد الإنكليزي يتهم آرسنال وسيتي بسوء السلوك February 17, 2023 16:07 كلوب يؤكد إمكانية مشاركة فان دايك أساسياً February 17, 2023 14:28 أرتيتا يطالب بمزيد من الحماية جراء الجدول المضغوط February 15, 2023 23:20 ميكيل أرتيتا يشعر بخيبة الأمل بعد الهزيمة من سيتي February 15, 2023 22:57 هالاند: اللاعبون كانوا أبطالاً ولست أنا فقط February 15, 2023 22:20 مانشستر سيتي يخرج متصدراً من ميدان آرسنال February 15, 2023 20:11 هالاند: اعتبرونا خارج المنافسة بعد خسارة توتنهام February 15, 2023 14:03 سكوبالا سيستمر مدرباً لليدز