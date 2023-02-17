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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني يقدم عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد

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قدّم الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي.

reuters
الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد
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