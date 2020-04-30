الشرطة تضع شروطاً لعودة الدوري الإنكليزي الممتاز

وأبلغ مارك روبرتس صحيفة ديلي تليغراف أن المشجعين لن يُسمح لهم بالتجمع خارج الملاعب قبل أو بعد المباريات في ظل استمرار خطر الفيروس.

وأضاف "لا نريد أي شيء ينتهك العزل العام وكل العمل الشاق الذي فعلناه من خلال التباعد الاجتماعي بتجمع الجماهير عند الملاعب أو مراكز التدريب".

وأضاف: "ما يمكن فعله عند استئناف المباريات هو توضيح أنه لو لم تلتزم الجماهير بالقيود التي وضعتها روابط الدوري فيمكن إنهاء الموسم. سأكون حريصاً على أن تقديم هبة للجماهير بأنه لو التزمت بالقيود فإكمال الموسم سيكون أسهل".

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز منذ 13 آذار/مارس بسبب جائحة فيروس كورونا لكن وزارة الرياضة البريطانية تتعاون مع المنظمين بهدف عودة كرة القدم في أقرب وقت ممكن.