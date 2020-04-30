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الدوري الإنكليزي الممتاز

الشرطة تضع شروطاً لعودة الدوري الإنكليزي الممتاز

قال رئيس قطاع الشرطة المسؤول عن تأمين مباريات كرة القدم في بريطانيا إن الشرطة تريد صلاحية إنهاء الموسم لو لم تحترم الجماهير قواعد التباعد الاجتماعي عند استئناف المباريات التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.

Reuters

وأبلغ مارك روبرتس صحيفة ديلي تليغراف أن المشجعين لن يُسمح لهم بالتجمع خارج الملاعب قبل أو بعد المباريات في ظل استمرار خطر الفيروس. 

وأضاف "لا نريد أي شيء ينتهك العزل العام وكل العمل الشاق الذي فعلناه من خلال التباعد الاجتماعي بتجمع الجماهير عند الملاعب أو مراكز التدريب". 

وأضاف: "ما يمكن فعله عند استئناف المباريات هو توضيح أنه لو لم تلتزم الجماهير بالقيود التي وضعتها روابط الدوري فيمكن إنهاء الموسم. سأكون حريصاً على أن تقديم هبة للجماهير بأنه لو التزمت بالقيود فإكمال الموسم سيكون أسهل". 

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز منذ 13 آذار/مارس بسبب جائحة فيروس كورونا لكن وزارة الرياضة البريطانية تتعاون مع المنظمين بهدف عودة كرة القدم في أقرب وقت ممكن. 

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