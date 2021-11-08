السماح لجماهير توتنهام وسيتي وتشيلسي بالـ"وقوف الآمن"



وكانت هيئة سلامة الملاعب الرياضية في المملكة المتحدة أعلنت في أيلول / سبتمبر الماضي أن المشجعين سيسمح لهم بالوقوف في إستادات مختارة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ودوري الدرجة الثانية اعتباراً من العام القادم كجزء من برنامج تجريبي.

ومن المنتظر تجربة الوقوف الآمن اعتباراً من أول كانون الثاني / يناير بعد أن أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات إلى هيئة سلامة الملاعب الرياضية باتخاذ الخطوات الأولى في إنشاء مناطق وقوف مرخصة في الاستادات.

وحصلت الأندية على مهلة حتى السادس من تشرين الأول / أكتوبر الجاري لتقديم طلب الانضمام للتجربة.

ويعني ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوقوف في أعلى درجتين بكرة القدم الإنكليزية والذي كان سارياً منذ أكثر من 25 عاما. وتم حظر مثل هذه المساحات بموجب تشريع في أعقاب كارثة هيلسبره عام 1989.

وقال هادلستون في بيان: "حان الوقت الآن لتجربة الوقوف الآمن بشكل صحيح في الدوري الإنكليزي الممتاز والدرجة الثانية قبل اتخاذ قرار بنشر التجربة على نطاق واسع.

"سلامة المشجعين تكتسب أهمية قصوى. نعمل جنباً إلى جنب مع الأندية في هذا الصدد. يستحق المشجعون خيارات مختلفة حول كيفية الاستمتاع بالمباريات وسأراقب هذه التجارب عن كثب".

ويتعين على الأندية استيفاء معايير معينة للحصول على الموافقة، بما في ذلك امتلاك "البنية التحتية اللازمة" في كل من المناطق المخصصة لجماهيرها ومناطق مشجعي الفرق الزائرة في الاستاد، والسماح للمشجعين بالجلوس أو الوقوف في مناطق الوقوف مع عدم إغلاق المقاعد على الوضع "الأعلى" أو "الأسفل".