السلطات اليونانية تُفرج عن ماغواير

وقالت الشرطة المحلية إن مجواير لاعب منتخب إنكلترا سيرد على الاتهامات الموجهة إليه في الأسبوع المقبل.

ونقلاً عن موقع محلي قالت صحيفة إيثنوس اليونانية إن السلطات وجهت إلى ماغواير تهمة التشاجر وهي تعتبر جنحة في اليونان.

وهذا يعني إمكانية عدم مثول ماغواير (27 عاماً) شخصياً أمام المحكمة في 25 آب/ أغسطس الجاري.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي الدفاع عن ماغواير للتعليق.

تمت الإجراءات القانونية في محكمة بجزيرة سيروس القريبة من ميكونوس.

وقال مانشستر يونايتد في بيان "عقب المثول أمام المحكمة اليوم تأجلت القضية لمنح الفريق القانوني مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل القضية".

وأضاف البيان "أقر هاري بأنه غير مذنب بارتكاب أي تهمة. سيكون من غير المناسب بالنسبة للنادي أو للاعب الادلاء بمزيد من التصريحات بينما تستمر الإجراءات القانونية".

وكان يونايتد أصدر بياناً يوم الجمعة أكد فيه علمه بالواقعة قائلا إن ماغواير يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية في التحقيقات.

وكان ماغواير انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي في آب/ أغسطس 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار) وهو مبلغ قياسي عالمي بالنسبة لمدافع.

وسافر ماغواير لقضاء عطلة في اليونان بعد خروج فريقه من الدوري الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري.