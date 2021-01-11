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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الإنكليزي: 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين عن 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين والطواقم الفنية في جولتي اختبارات الأسبوع الماضي.

AFP

ومنذ انطلاق الموسم الجديد تم الكشف عن إصابة 207 من دوري الأضواء بفيروس كورونا خلال 21 جولة من الاختبارات.  

ولم يكشف الدوري، الذي يجري اختبارين أسبوعياً حالياً، عن أسماء المصابين لكنه قال إنهم يخضعون للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام.  

وذكر الدوري في بيان "بين يوم الاثنين الموافق الرابع من يناير والخميس الموافق السابع من الشهر ذاته خضع 1538 من اللاعبين والطواقم الفنية لاختبارات كورونا ظهرت من بينهم 27 حالة إصابة جديدة. كما خضع 1055 لاختبارات أخرى بين الجمعة الموافق الثامن من يناير والأحد الموافق 10 يناير ظهرت من بينهم تسع حالات جديدة".  

الدوري الإنكليزي الممتاز فيروس كورونا
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