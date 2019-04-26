الدوري الإنكليزي: سولشار واثق من بقاء بوغبا في صفوف يونايتد



وكان بوغبا أثار الشائعات بإمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الذي يشرف على تدريبه مواطنه زين الدين زيدان عندما وصفه بأنه "النادي الحلم لكل لاعب".

وقال سولشار في مؤتمره الصحافي الأسبوعي قبل يومين من مواجهة مرتقبة في الدوري الممتاز ضد تشيلسي على ملعب أولد ترافورد "لا نستطيع ضمان أي شيء في كرة القدم، لكن نعم أعتقد بأن بول سيتواجد بيننا (الموسم المقبل). أستطيع التأكيد بأنه مصمم على تحقيق النجاح في صفوف يونايتد".

وسجل بوغبا 8 أهداف ونجح في 5 تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات بعد تعيين سولشار مدربا خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة حتى أن البعض فوجئ بتواجد اسم لاعب الوسط الفرنسي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2018-2019.

ويأمل سولشار الذي حقق الفريق بإشرافه الفوز 14 مرة في أول 17 مباراة، وضع حد لسلسة من النتائج لفريقه شهدت خسارته سبع من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات وخروجه من دوري أبطال أوروبا ومن مسابقة الكأس المحلية، وبات مهددا بعدم احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز السادس حاليا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع الذي يحل ضيفا عليه الأحد.

وأكد سولشار بأنه سيجدد الثقة بحارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا على الرغم من الهفوات التي ارتكبها في مباريات الفريق الأخيرة، وقال في هذا الصدد "أنا أثق بدافيد وهو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في السنوات الست أو السبع الأخيرة. لقد كان رائعا والمرور في فترة سيئة هو جزء من مسيرة أي لاعب كرة قدم. سيكون دافيد على ما يرام".