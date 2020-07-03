الدوري الإنكليزي: رودجرز غير قلق بشأن "صيام" فاردي عن التهديف

وقال رودجرز للصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا كان قلقا بشأن عدم تسجيل فاردي الأهداف عشية المباراة مع كريستال بالاس ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين "لا، أعتقد أن موهبة جيمي ليست موضع شك (...) وقدرته على تسجيل الأهداف موجودة طوال الفترة التي كنت فيها هنا. أعتقد أنه سينتهز الفرص عند الحصول عليها، وأعتقد أنه لم يحصل على الكثير منها خلال هذه المباريات ".

ولا يزال فاردي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا، بالتساوي مع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، علما أن نجم منتخب إنكلترا لم يسجل أي هدف في المباريات الثلاث التي لعبها فريقه منذ استئناف البطولة في حزيران/يونيو الماضي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تعليق البطولة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان آخر هدف لفاردي البالغ من العمر 33 عاما في المباراة الأخيرة قبل تعليق المنافسات ضد أستون فيلا (4-0) في التاسع من آذار/مارس الماضي، حين سجل هدفين.

وتوقف رصيد فاردي التهديفي في الدوري الإنكليزي الممتاز عند 99 هدفا، وبات على بعد خطوة من هدفه المئوي وعن هذا الأمر تحدث رودجرز قائلا "عندما تدنو من تحقيق أمر هام قد تحتاج إلى وقت أطول لتحقيقه، لكنه لا يزال محفزا حقيقيا ولاعبا مهما جدا بالنسبة لنا".

وتعادل ليستر سيتي في مباراتين مع واتفورد (1-1)، وبرايتون (صفر-صفر)، وخسر أمام إيفرتون (1-2)، منذ عودة المنافسات ليضيف نقطتين فقط إلى رصيده ما بات يهدد مركزه الثالث على جدول الترتيب.

ويملك ليستر 55 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على تشيلسي الرابع (54 نقطة) و3 نقاط عن مانشستر يونايتد وولفرهامبتون (لكل منهما 52 نقطة).

وأوضح رودجرز أنه لم يكن لديه أي تحفظات حول اقامة المباراة ضد كريستال بالاس على الرغم من إجراءات الإغلاق التام التي أعيد فرضها على المدن الواقعة في وسط انكلترا.

وقال "إننا في فقاعة هنا فيما يتعلق بمنشأتنا التدريبية، ومن الواضح أن المباريات تخضع لاختبارات منتظمة، ومن ثم لم يتغير شيء على هذه الجبهة".

