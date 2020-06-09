الدوري الإنكليزي: خسائر الأندية بلغت 600 مليون جنيه الموسم الماضي



وأظهرت دراسة لشركة "فايسبل" المختصة بالشؤون المالية في كرة القدم أن الأندية العشرين في الدوري الممتاز عانت من خسائر فادحة رغم تحقيقها ايرادات قياسية بلغت 5,15 مليار جنيه (6,6 مليار دولار).

وسيكون التأثير المالي لتفشي "كوفيد-19" هائلا على البريميرليغ، حتى وإن استأنفت مباريات الموسم الحالي خلف أبواب موصدة. إذ تشير تقارير صحافية إلى أنه سيتحتم على الأندية إعادة مبلغ 330 مليون جنيه الى القنوات الناقلة لعدم إقامة المباريات في موعدها المحدد.

كما ستتكبد خسائر بقيمة 126 مليون جنيه من توقف ايرادات بيع التذاكر.

وقال روجر بيل مدير شركة "فايسبل" إن "فيروس كوفيد-19 ليس السبب للضائقة المالية في كرة القدم، إنه فقط عامل ساهم في تسريع ما حددته بياناتنا بشكل واضح وصحيح للغاية كمشكلة طويلة الأمد".

وتابع "أرقام موسم 2018-2019 هي نتيجة مالية مربكة ومقلقة للغاية من دوري النخبة في إنكلترا وهي دلالة على المشاكل الاكبر مع النموذج المالي العام. ارتفعت كلفة الرواتب في أندية الدوري الممتاز الى 3,12 مليار جنيه".

وأعلن إيفرتون عن خسائر بقيمة 111 مليون جنيه، فيما أعلن تشيلسي عن خسائر بقيمة 96 مليون.

إلا أن توتنهام يعتبر أحد أكثر الأندية التي يبدو مستقبلها المالي مقلقا. حقق سبيرز أعلى نسبة أرباح في الدوري بلغت 68,8 مليون جنيه في موسم 2018-2019 بفضل بلوغه نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام مواطنه ليفربول.

إلا أن النادي اللندني أعلن خلال نهاية الاسبوع الماضي أنه اقترض 175 مليون جنيه من بنك انكلترا.

ويتخوف النادي من خسائر قد تصل الى 200 مليون العام المقبل على خلفية توقف الايرادات من تذاكر المباريات، وإلغاء الاحداث غير المتعلقة بكرة القدم كمباريات كرة القدم الأميركية (ان اف ال) والحفلات الموسيقية والاموال التي سيعيدها إلى مالكي حقوق البث التلفزيوني.