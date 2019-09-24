الدوري الإنكليزي الممتاز: مشاركة متوقّعة لبوغبا أمام أرسنال

وقال سولشار للموقع الرسمي للنادي "من المرجح أن يخوض بضع دقائق أمام روشدايل" فريق الدرجة الثالثة الذي سيواجه فريق "الشياطين الحمر" في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة مساء الأربعاء.

وتابع "ولكننا نعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة أرسنال".

وتعرض بوغبا لإصابة في الكاحل في أغسطس الماضي أمام ساوثمبتون في الدوري، وغاب عن صفوف يونايتد والمنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وأفاد يونايتد أن مواطن بوغبا، المهاجم أنطوني مارسيال سيغيب أمام روشدايل، إضافة إلى مهاجمه الآخر ماركوس راشفورد لفترة غير محددة بعدما تعرض لإصابة في المحالب الأحد أمام وست هام الذي ألحق بيونايتد هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري الممتاز.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في الترتيب برصيد ثماني نقاط، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تقدم أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفوزه على أستون فيلا 3-2 في المرحلة السادسة.

ويستضيف يونايتد أرسنال الإثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد، في ختام مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

