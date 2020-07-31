الجوازات الطبية قد تكون الحل لعودة المشجعين في إنكلترا

وبعد النجاح في مخالفة المشككين بقدرة الرابطة على الوصول بالدوري الممتاز إلى بر الأمان بإكمال الموسم الذي أنهاه ليفربول بطلاً للمرة الأولى منذ 1990، خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور بسبب جائحة "كوفيد-19" التي علقت المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر، رأى ماسترز أنّ الخطوة التالية الآن هي حلّ لغز المشجعين وعودتهم إلى الملاعب.

وينطلق موسم 2020-2021 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى في 12 أيلول/سبتمبر في ظلّ شكوك بإمكانية اللعب أمام المشجعين، لكن ماسترز شدد في الجمعة أنّه يتم النظر بكل ما هو ممكن لإعطاء الجمهور فرصة مشاهدة الفرق في أرضية الملعب.

وقال ماسترز إنّ هناك مجموعة عمل تدرس الحلول العملية، وتعمل مع هيئة سلامة الملاعب الرياضية والخبراء الطبيين، مع "إجراء استشارات واسعة النطاق مع المشجعين"، موضحاً "نحن أيضاً على استعداد لرؤية كيف يمكننا دعم تطوير الجوازات الطبية وهو نظام يستند إلى تطبيق يراعي جميع العوارض والعوامل المساهمة الأخرى لـ+كوفيد-19+ - بالإضافة إلى إجراءات أخرى" بحسب ما كتب في "ذا تايمز".

وأفاد ماسترز أن رابطة الدوري تسعى للعمل مع المجالس المحلية فيما يتعلق بوسائل النقل، موضحاً "نحن ندرس جميع مجالات يوم المباراة، من حلول لمسألة التذاكر، إلى توزيع المقاعد في الملاعب وتنظيم توقيت الدخول، إلى فحص درجة الحرارة وخدمة الطعام والشراب في مكان الجلوس للمشجعين".



وأوضح: "أهمية المشجعين لا تتعلق فقط بتجربة يوم المباراة وأداء الفريق، بدونهم، هناك أيضاً تأثير مالي كبير على الأندية على جميع مستويات اللعبة، وعلى مدنهم وبلداتهم ومجتمعاتهم".

لكنه حثّ على الصبر لأنّ الحلول بحاجة إلى وقت، مضيفاً "ما زال يتعين علينا القيام بالكثير، ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، يجب علينا اختبار وإثبات ما هو ممكن، بالتنسيق مع السلطات وضمن إطار مرن قادر على التكيف مع ظروف سريعة التغير، وأن نطور استنادا الى الخبرة التي نكسبها".