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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

الجمعيّة البريطانية لإصابات المخ تنتقد آرسنال

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أصدرت الجمعيّة البريطانيّة لإصابات المخ، بيانا انتقدت فيه تعامل نادي آرسنال مع إصابة دافيد لويز.

AFP

وذكرت الجمعيّة في بيانها أنّها حذّرت مرارا وتكرارا من خطورة مثل هذه الإصابات على اللاّعبين مضيفة أنّ على رياضات النخبة أن تكون مثالا للرّياضيّين الصّغار.

واصطدم راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون بلويز في المباراة التي فاز فيها الأول على آرسنال في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي، ما أدى إلى كسر في جمجة خيمينيز وخضوعه لجراحة في وقت لاحق في حين أكمل لويز الشّوط الأوّل على الرغم من فشل الضمّادات في إيقاف سيل الدماء من رأسه.

وأبدت الجمعيّة دهشتها من إعادة دافيد لويز إلى الميدان بعد الإصابة قبل أن يتمّ تعويضه ثم تبديله بين الشّوطين مضيفة أنّ البروتوكول ينص على أنّه في حال الشك بوجود ارتجاج فيجب مباشرةً تعويض اللاعب، وليس الانتظار إلى فترة الاستراحة لإجراء المزيد من الفحوصات.

وأبدت الجمعيّة أسفها لعدم الالتزام بهذا البروتوكول متسائلة عن عدد التّحذيرات التي يحتاجها عالم كرة القدم.

 

دافيد لويز الدوري الإنكليزي آرسنال
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