الجمعيّة البريطانية لإصابات المخ تنتقد آرسنال

وذكرت الجمعيّة في بيانها أنّها حذّرت مرارا وتكرارا من خطورة مثل هذه الإصابات على اللاّعبين مضيفة أنّ على رياضات النخبة أن تكون مثالا للرّياضيّين الصّغار.

واصطدم راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون بلويز في المباراة التي فاز فيها الأول على آرسنال في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي، ما أدى إلى كسر في جمجة خيمينيز وخضوعه لجراحة في وقت لاحق في حين أكمل لويز الشّوط الأوّل على الرغم من فشل الضمّادات في إيقاف سيل الدماء من رأسه.

وأبدت الجمعيّة دهشتها من إعادة دافيد لويز إلى الميدان بعد الإصابة قبل أن يتمّ تعويضه ثم تبديله بين الشّوطين مضيفة أنّ البروتوكول ينص على أنّه في حال الشك بوجود ارتجاج فيجب مباشرةً تعويض اللاعب، وليس الانتظار إلى فترة الاستراحة لإجراء المزيد من الفحوصات.

وأبدت الجمعيّة أسفها لعدم الالتزام بهذا البروتوكول متسائلة عن عدد التّحذيرات التي يحتاجها عالم كرة القدم.