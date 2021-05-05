الجماهير ستعود إلى مدرجات ملاعب الـ"بريميرليغ"

وأكدت الرابطة في بيان إن "حضور الجماهير في المرحلتين الأخيرتين للموسم الحالي سيقتصر على مشجعي الفريق المضيف، ورهناً بتخفيف الحكومة للقيود الصحية".

وتنص خارطة الطريق الحكومية على أنه اعتباراً من 17 أيار/مايو الحالي، بإمكان الملاعب أن تستقبل 10 آلاف متفرج، أو نسبة 25 في المئة من الحد الأقصى للحضور.

وكانت الرابطة عمدت إلى تغيير الجدول الزمني للبريميرليغ لضمان أن تلعب جميع الأندية على أرضها قبل نهاية الموسم الحالي، على أن تقام مباريات المرحلة 37 بين 18 و19 الشهر الحالي، وجميع مباريات المرحلة الأخيرة (38) الأحد 23 منه بالتوقيت ذاته، وتحديداً في تمام الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش.

وتابعت "افتقدنا كثيراً للجماهير خلال المباريات، ولكن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو ملاعب ممتلئة، بما فيها جماهير الفريق الضيف في بداية موسم 2021-2022".

ولا تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في هذا الموسم، إذ سمح للجماهير بالعودة إلى المدرجات في العديد من المباريات، حيث تابع حوالي 8 آلاف متفرج فوز مانشستر سيتي على توتنهام 1-صفر في نهائي كأس الرابطة للأندية في 24 نيسان/أبريل الماضي على ملعب ويمبلي في لندن، إضافة إلى توقع حضور 21 ألفاً في نهائي مسابقة الكأس المحلية بين ليستر وتشيلسي في 15 الشهر الحالي في ويمبلي أيضاً.

وتلقى أكثر من 34 مليون مواطن الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما انخفضت الاصابات الجديدة وحالات الاستشفاء.

