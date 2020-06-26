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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

الثناء ينهال على ليفربول وكلوب

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قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون اليوم الجمعة إن ليفربول استحق عن جدارة الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أظهر ثباتاً رائعاً في المستوى هذا الموسم مضيفاً أن فريق المدرب يورغن كلوب بات نموذجاً يُحتذى به لأي فريق يطمح للتطور عاماً بعد آخر.

AFP

 ونال ليفربول لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ 30 عاماً يوم أمس الخميس بعد هزيمة مانشستر سيتي أقرب مطارديه أمام تشيلسي ليحقق فريق المدرب كلوب فارقاً يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة قبل سبع مباريات من النهاية.  

وجلب كلوب، الذي تولى المسؤولية في آنفيلد في موسم 2015-2016، دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يحقق لقب الدوري الممتاز الذي طال انتظاره.

 وقال هازنهوتل في مؤتمر صحفي افتراضي "أتوجه بخالص التهنئة لكلوب. قام بعمل رائع".  

وتابع "ما فعله في السنوات الأربع الأخيرة كان مذهلاً. بات نموذجاً يُحتذى لبقية الفرق. أصبح تجسيداً لما يمكن أن يصبح عليه أي فريق يطمح للتطور ويعمل على علاج نقاط ضعفه عاما بعد آخر. فوزه باللقب الآن خطوة منطقية.  

وتابع"لم أندهش لتحقيق ليفربول اللقب لأنه بات من الواضح منذ فترة طويلة إنه يسير في هذا الاتجاه. كان أكثر الفرق ثباتاً في المستوى".  

ويحتل ساوثهامبتون، الذي خسر بهدفين دون رد أمام أرسنال يوم الخميس، المركز 14 قبل مواجهة واتفورد يوم الأحد وقال هازنهوتل إنه سيتم تقييم حالة بيير-إميلي هويبرغ وسفيان بوفال بعد إصابتهما.  

وأضاف المدرب النمساوي "سنحتاج إلى لاعبين في حالة جيدة لمباراة مطلع الأسبوع. كانت مباراة أمس صعبة وسنواجه منافساً يقاتل من أجل النجاة".  

وقال هازنهوتل أيضاً إن النادي لم يحدد حتى الآن مستقبل كايل ووكر-بيترز بعد أن أكد توتنهام هوتسبير تمديد إعارة المدافع البالغ من العمر 23 عاماً إلى ساوثهامبتون حتى نهاية الموسم.  

وأضاف "إنه هنا على سبيل الإعارة ولذا سنمنحه الفرصة لإظهار قدراته وبعدها سنتخذ قراراً بشأن مستقبله هذا الصيف".

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