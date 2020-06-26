الثناء ينهال على ليفربول وكلوب

ونال ليفربول لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ 30 عاماً يوم أمس الخميس بعد هزيمة مانشستر سيتي أقرب مطارديه أمام تشيلسي ليحقق فريق المدرب كلوب فارقاً يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة قبل سبع مباريات من النهاية.

وجلب كلوب، الذي تولى المسؤولية في آنفيلد في موسم 2015-2016، دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يحقق لقب الدوري الممتاز الذي طال انتظاره.

وقال هازنهوتل في مؤتمر صحفي افتراضي "أتوجه بخالص التهنئة لكلوب. قام بعمل رائع".

وتابع "ما فعله في السنوات الأربع الأخيرة كان مذهلاً. بات نموذجاً يُحتذى لبقية الفرق. أصبح تجسيداً لما يمكن أن يصبح عليه أي فريق يطمح للتطور ويعمل على علاج نقاط ضعفه عاما بعد آخر. فوزه باللقب الآن خطوة منطقية.

وتابع"لم أندهش لتحقيق ليفربول اللقب لأنه بات من الواضح منذ فترة طويلة إنه يسير في هذا الاتجاه. كان أكثر الفرق ثباتاً في المستوى".

ويحتل ساوثهامبتون، الذي خسر بهدفين دون رد أمام أرسنال يوم الخميس، المركز 14 قبل مواجهة واتفورد يوم الأحد وقال هازنهوتل إنه سيتم تقييم حالة بيير-إميلي هويبرغ وسفيان بوفال بعد إصابتهما.

وأضاف المدرب النمساوي "سنحتاج إلى لاعبين في حالة جيدة لمباراة مطلع الأسبوع. كانت مباراة أمس صعبة وسنواجه منافساً يقاتل من أجل النجاة".

وقال هازنهوتل أيضاً إن النادي لم يحدد حتى الآن مستقبل كايل ووكر-بيترز بعد أن أكد توتنهام هوتسبير تمديد إعارة المدافع البالغ من العمر 23 عاماً إلى ساوثهامبتون حتى نهاية الموسم.

وأضاف "إنه هنا على سبيل الإعارة ولذا سنمنحه الفرصة لإظهار قدراته وبعدها سنتخذ قراراً بشأن مستقبله هذا الصيف".