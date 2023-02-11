التعادل يحسم مواجهة وست هام وتشلسي

استهل تشلسي المباراة بقوة وتمكن سريعاً من إحراز هدف التقدم عبر لاعبه جواو فيليكس في الدقيقة 16، والهدف هو الأول للدولي البرتغالي مع الفريق اللندني على الإطلاق، علماً بأنه عاد من إيقافه لثلاث مباريات عقب طرده في أولى مبارياته مع البلوز والتي كانت في مواجهة فولهام.

وعلى الرغم من السيطرة شبه الكاملة للضيوف وتسجيلهم ثلاثة أهداف في أول 25 دقيقه منها هدفين تم إلغاءهما بداعي التسلل إلا أن وست هام باغت تشلسي بهدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق إميرسون بفضل تمريرة حاسمة رائعة بالرأس من جارود بوين.

وفي الشوط الثاني نجح وست هام أيضاً في الصمود أمام قدرات لاعبي تشلسي ومحاولاتهم الهجومية المستمرة لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي.

ورفع تشلسي رصيده بذلك إلى 31 نقطة فيما وصل وست هام إلى النقطة العشرين.