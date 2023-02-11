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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

التعادل يحسم مواجهة وست هام وتشلسي

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حسم التعادل الإيجابي (1-1) الديربي اللندني الذي أقيم بين وست هام يونايتد وضيفه تشلسي في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

AFP

استهل تشلسي المباراة بقوة وتمكن سريعاً من إحراز هدف التقدم عبر لاعبه جواو فيليكس في الدقيقة 16، والهدف هو الأول للدولي البرتغالي مع الفريق اللندني على الإطلاق، علماً بأنه عاد من إيقافه لثلاث مباريات عقب طرده في أولى مبارياته مع البلوز والتي كانت في مواجهة فولهام.

وعلى الرغم من السيطرة شبه الكاملة للضيوف وتسجيلهم ثلاثة أهداف في أول 25 دقيقه منها هدفين تم إلغاءهما بداعي التسلل إلا أن وست هام باغت تشلسي بهدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق إميرسون بفضل تمريرة حاسمة رائعة بالرأس من جارود بوين.

وفي الشوط الثاني نجح وست هام أيضاً في الصمود أمام قدرات لاعبي تشلسي ومحاولاتهم الهجومية المستمرة لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي.

ورفع تشلسي رصيده بذلك إلى 31 نقطة فيما وصل وست هام إلى النقطة العشرين.

وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي
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