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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

التعادل يحسم قمّة توتنهام ومانشستر يونايتد

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حسم التعادل الإيجابي (2-2) نتيجة القمّة التي جمعت توتنهام بضيفه مانشستر يونايتد اليوم الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

وسجّل للشياطين الحمر كل من جادون سانشو (7) وماركوس راشفورد (44).

في المقابل بصم على هدفي السبيرز الإسباني بيدرو بورو (56) والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (79).

ورفع الفريق الضيف رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع بينما بات في جعبة أصحاب الضيافة 54 نقطة في المرتبة الخامسة.

وبذلك نجا توتنهام من خسارة جديدة بعد أن انهزم في آخر مباراتين له في البريميرليغ أمام كل من بورنموث (2-3) ونيوكاسل يونايتد (6-1).

ويعيش الفريق اللندني على وقع أزمة نتائج كان آخر ضحاياها المدرب المؤقت للفريق الأول الإيطالي كريستيان ستيليني الذي حلّ راين مايسون بديلاً له.

وكان محيط ملعب نادي توتنهام هوتسبير قد شهد مظاهرات تطالب برحيل رئيس النادي دانييل ليفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد.

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