التعادل الإيجابي يحسم موقعة مانشستر سيتي وليفربول

أقيمت المباراة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، وجاءت قوية ومثيرة خاصة في شوطها الأول الذي شهد تقدماً سريعاً من جانب أصحاب الأرض عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل دييغو جوتا سريعاً في الدقيقة 13.

وعاود سيتي تقدمه عن طريق مهاجمه غابرييل جيسوس فانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي (2-1).

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح ساديو ماني في إدراك التعادل لليفربول في الدقيقة 46.

وبقيت الصدارة على حالها حيث أضاف مانشستر سيتي نقطة إلى رصيده فأصبح 74 فيما أصبح رصيد ليفربول الثاني 73 نقطة.

