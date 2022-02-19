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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة وست هام ونيوكاسل

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فرض فريق نيوكاسل يونايتد التعادل الإيجابي (1-1) على مستضيفه وست هام السبت في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

وتقدم كريغ داوسون لوست هام في الدقيقة 32 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل جوزيف ويلوك للضيوف في الدقيقة 45.

بذلك رفع وست هام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس فيما عزز نيوكاسل موقعه في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن صاحب أول مراكز الهبوط نورتيش سيتي، الثامن عشر.

ودخل وست هام وعينه على احراز النقاط الثلاث للارتقاء إلى المركز الرابع على حساب مانشستر يونايتد ولو مؤقتا لكنه اكتفى بنقطة واحدة.

وخاض نيوكاسل المباراة في غياب لاعبين بارزين في صفوفه ابرزهم كالوم ويلسون المبتعد منذ فترة، والفرنسي الآن سانت ماكسيم والظهير الأيمن الدولي الانكليزي كيران تريبييه.

كان وست هام الطرف الأفضل في الشوط الأول وبعد أن أصاب جناحه المتألق في الأونة الأخيرة جاريد بوين العارضة (20)، منحه مدافعه كريغ داوسون التقدم بكرة رأسية مستغلاً ركلة حرة مباشرة نفذها أرون كريسويل (32).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح جو ويلوك في إدراك التعادل عندما ارتدت كرته من القائم وتهادت داخل الشباك.

ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص للفريقين ليتقاسما نقاط المباراة.

نيوكاسل يونايتد وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز
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