البرتغالي برونو لاجي مدرباً جديداً لولفرهامبتون

وعبّر لاجي مدرب بنفيكا السابق عن سعادته بالانضمام إلى ولفرهامبتون، وقال للموقع الرسمي للنادي "بداية، أنا سعيد جداً"، مضيفاً "إنها فرصة كبيرة. أنا سعيد جداً لعودتي إلى هذه الدولة لتدريب أحد الأندية الكبيرة".

ويعرف المدرب البالغ 45 عاماً الكرة الانكليزية جيداً إذ سبق له أن عمل في ناديي شيفيلد ونسداي وسوانسي سيتي.

وتابع "إنه فريق ونادٍ يسعى لكتابة التاريخ ويملك فرصة للمنافسة في البريميرليغ. لذا، أنا سعيد ومتحمس، مع طموحات كبيرة للقيام بأشياء عظيمة للنادي".

ويتضمن سجل لاجي التدريبي الفوز بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا في موسمه الأول معه في 2018-2019، قبل أن يقرر الرحيل عن العاصمة البرتغالية في الموسم التالي بعدما فشل في الدفاع عن لقبه، ليحتل المركز الثاني خلف الغريم التقليدي بورتو.









