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الدوري الإنكليزي الممتاز

الاتحاد الإنكليزي يوقف كلوب لمباراتين

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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن إيقاف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لمباراتين (إحداهما مع وقف التنفيذ) بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام عقب لقاء فريقه ضد توتنهام.

Reuters

وسيتم منع كلوب من التواجد على دكة بدلاء ليفربول إضافة لتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني إثر انتقاداته لحكم مباراة ليفربول وتوتنهام أواخر الشهر الفائت.

وسيطبق قرار الإيقاف فوراً في المباراة الأولى لليفربول الذي يستقبل ضيفه أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة 37، بينما سيتم إرجاء تنفيذ العقوبة الثانية بانتظار السلوك المستقبلي للمدرب. 

وكان ليفربول انتصر في المباراة المذكورة في الوقت القاتل 4-3 بعدما أهدر تقدمه بثلاثية نظيفة في أول ربع ساعة من المواجهة.

ويصارع ليفربول من أجل احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل المركز الخامس حالياً بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل، علماً أنّ الريدز لعب مباراة أكثر.



 

ليفربول يورغن كلوب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم
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