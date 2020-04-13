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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

الاتحاد الإنكليزي يقترح ويمبلي لاستكمال الموسم

قالت صحيفة تايمز نقلاً عن مصدر وثيق إن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم عرض استخدام استاد ويمبلي ومركز سانت جورج بارك الرياضي في المساعدة على استكمال ما تبقى من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

وجاء في تقرير الصحيفة أن ويمبلي يمكنه استضافة عدة مباريات في نفس اليوم في إطار الحد من التنقل بين المقار عند تخفيف القيود المفروضة حالياً مضيفاً أنه لا يتوقع السماح بعودة الجمهور للملاعب في هذا الوقت. 

وتوقف النشاط الكروي في إنكلترا في 13 آذار/مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى وتبقى عودة المباريات مرهونة بموافقة السلطات الصحية والحكومية. 

وقال المصدر "عندما يتسنى لنا معرفة مدة الإغلاق وآليات الحركة سيكون بوسعنا النظر في الخيارات الممكن تطبيقها." 

وأضاف التقرير إن سانت جورج بارك، وهو المركز الوطني لكرة القدم في إنكلترا وبه فندق يضم 228 غرفة و13 ملعباً خمسة منها مجهزة بالأضواء الكاشفة، يمكن استخدامه كمركز تدريب تحت الحجر الصحي.
 

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