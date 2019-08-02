الإنكليزي ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم (تقارير)

سيصبح الانكليزي هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم بحسب وسائل الإعلام البريطانية الجمعة التي أشارت الى موافقة فريقه ليستر سيتي التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه استرليني (نحو 97 مليون دولار أميركي).

وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الاسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسميا بحسب شبكتي "بي بي سي" و"سكاي".

وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماغواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من اياكس امستردام الى يوفنتوس الايطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 ملايين مكافآت) وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثمبتون الانكليزي الى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2018).

وسيصبح ماغواير ثالث لاعب يستقدمه يونايتد الصيف الحالي بعد الظهير آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانيال جايمس من سوانسي.

وخاض ماغواير (26 عاما و1,94 م) 69 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من هال سيتي في 2017، ووقع عقدا مع ليستر لخمسة أعوام في أيلول/سبتمبر الماضي. ويسعى يونايتد أيضا لضم الارجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو في الاتجاه المعاكس.